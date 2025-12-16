علاء عشماوي: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة بمصر والعالم الإسلامي

18 حجم الخط

قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: إن الهيئة تولي أهمية خاصة لمؤسسات وبرامج التعليم الأزهري، لما تقدّمه من نموذج تعليمي فريد يجمع بين علوم الشرع وعلوم العصر، ويستقطب الوافدين من شتى بقاع العالم، ويسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات والمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

مؤتمر الجودة في التعليم الأزهري

وأوضح عشماوي بأن الملتقى يأتي امتدادًا لمسيرة التعاون البنّاء بين الهيئة ومشيخة الأزهر الشريف، تلك المسيرة التي تستهدف دعم تطوير التعليم الأزهري وتعزيز جودته، بوصفه ركيزة علمية وثقافية أصيلة في بنية التعليم المصري.

جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري، ويصاحبه احتفالية لتكريم المؤسسات التعليمية الأزهرية الحاصلة على الاعتماد بقاعة الاحتفالات الكبرى يقاعة الأزهر للمؤتمرات، تحت رعاية فضيلة الامام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسفير دولة إندونيسيا، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وعدد من عمداء الكليات الأزهريّة وشيوخ المعاهد الأزهريّة المعتمدة ومديري وحدات الجودة علي مستوي الجمهورية بالأزهر ومشاركة طلاب من 50 دولة حول العالم.

الاهتمام بجودة التعليم الأزهري

وأكد عشماوي على المكانة الرفيعة التي يحتلّها الأزهر الشريف باعتباره منارة عالمية للعلوم الشرعية والعربية والعلوم الحديثة والفكر المستنير، وحارسًا للقيم الأصيلة والوسطية والاعتدال.

كما ثمن اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضمان جودة التعليم والاعتماد واعتباره ركنًا أساسيًّا في السعي نحو تطوير التعليم وتحقيق كفاءته وفاعليته، ورعايته لهذا الملتقى، ودعمه المتواصل لجهود تطوير التعليم الأزهري، والذي انعكس في تعزيز مسيرة التميز والارتقاء بجودة المؤسسات التعليمية الأزهرية.

وأضاف أن الملتقى يعكس ما تم إحرازه من تقدم في تطبيق نظم الجودة بالأزهر الشريف، وجهود قطاع التعليم الأزهري بالهيئة وفي تحديث المعايير القومية الأكاديمية المرجعية القائمة على الجدارات في قطاعات العلوم الشرعية والعربية، إلى جانب الاحتفاء بالمؤسسات المعتمدة تقديرًا لجهودها في بناء نظم تعليمية فعّالة تقوم على الجودة والتطوير المستمر.

أهمية نشر ثقافة جودة التعليم

من جانبها أكدت الدكتورة راجيه طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري، خلال كلماتها، أن التحدي الجوهري اليوم يكمن في ترسيخ أهمية نشر ثقافة جودة التعليم في مصر وتحويلها من مجموعة من الأطر الإجرائية إلى ثقافة مؤسسية وقناعة راسخة وفلسفة عمل متكاملة.

ولفتت إلى أن الشراكة بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومشيخة الأزهر الشريف هي شراكة استراتيجية، لا تقتصر على تقييم الأداء فحسب، بل تمتد لتكون محطة فكرية لتقييم المنجزات واستشراف المسارات المستقبلية للتعليم في مصرنا الحبيبة، ويبرز دور الأزهر الشريف في إثراء ساحات العلم والفكر في مصر بوضوح، حيث تمد كلياته ومعاهده وكل مؤسساته التعليمية المجتمع بالكفاءات المتخصصة في العلوم الشرعية والعربية والإنسانية والتطبيقية.

وأشارت إلى أن الهدف المشترك هو ضمان أن يبقى خريج الأزهر أنموذجًا يحتذى به في الجودة العلمية والمهنية والأخلاقية، موضحة أن الملتقى يركز على محاور نوعية، يأتي في مقدمتها استعراض المستجدات في عمل الهيئة، وإبراز المعايير القومية الأكاديمية المرجعية القائمة على الجدارات، خاصةً في قطاعات العلوم الشرعية والعربية.

وبينت أن هذا التوجه نحو "الجدارات" يمثل تحولًا إيجابيًّا، إذ يؤكد أن العملية التعليمية لا تستهدف فقط تزويد الطالب بالمعرفة، بل بناء كفاءات شاملة ومحترفة قادرة على تلبية احتياجات التنمية والمجتمع.

وقالت: إن كل الجهود تتقاطع بشكل مباشر مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. فالجودة في التعليم الأزهري تعد جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة في بناء نظام تعليمي متميز وفعال.

واختتمت كلمتها بأن الملتقى يتضمن احتفالية تكريم للمؤسسات الأزهرية التي حصلت على الاعتماد، وهو تقدير مستحق لجهودها الرائدة وتأكيد على أن الاستثمار في الجودة هو الاستثمار الأهم في مستقبل الوطن.

