بداية مقلقة، أمطار غزيرة تفاجئ الإسكندرية في أولى نوات الشتاء (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس، سقوط أمطار غزيرة مفاجأة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة فى أولى النوات الشتوية.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة، ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات في كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

كما تابع اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية سير العمل خلال النوة، وتمركزات سيارات والمعدات الشركة بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ للتأكد من جاهزيتها وتفقد بعض المحطات منطقتي "المنتزه أول، والمنتزه ثان".

وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وذلك طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

