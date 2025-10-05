الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

أرسلنا تحذيرات مسبقة، الري ترد على غرق بعض المحافظات بعد ارتفاع منسوب مياه النيل

أراضي طرح النهر،
أراضي طرح النهر، فيتو
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ما شهدته بعض المناطق خلال الأيام الماضية ليس غرقًا للمحافظات كما يروّج البعض، بل هو غمر طبيعي لأراضي طرح النهر نتيجة ارتفاع منسوب المياه خلال فصل الصيف.

وقال «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية TeN، إن الوزارة أرسلت تحذيرات مسبقة للمحافظات المعنية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله على بعض المواقع عن «غرق مدن أو محافظات» عارٍ تمامًا من الصحة ومبالغ فيه.

الأراضي للزراعة الشتوية فقط

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري أن أراضي طرح النهر مخصصة للزراعة الشتوية فقط، وتُمنح بحق انتفاع مؤقت وليس بعقود إيجار دائمة، مشددًا على أن إقامة مبانٍ عليها مخالفة صريحة للقانون، لأنها تقع تحت ولاية وزارة الري وتُعد جزءًا أصيلًا من مجرى نهر النيل.

ظاهرة طبيعية متكررة

وأضاف «غانم» أن غمر الأراضي في الصيف أمر طبيعي ومتكرر، وأن الوزارة تتابع ارتفاع المناسيب بدقة خلال هذه الفترة من العام، لافتًا إلى أن القبول بحق الانتفاع يجب أن يكون مبنيًا على إدراك المستفيدين للطبيعة الموسمية لهذه الأراضي.

