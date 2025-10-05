حريق هائل في معرض للأدوات المنزلية بشبرا الخيمة ووقوع إصابات (فيديو)

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، حريقًا داخل معرض للأدوات المنزلية، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي وامتداد الأدخنة إلى الشوارع المجاورة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحريق، ويشهد تجمهر الأهالي بموقع الحريق ومحاولة المساعدة للسيطرة عليه، معلقين: “حريق كبير في معرض بشارع الحبيبي وجارٍ السيطرة عليه والإسعاف تتوافد على المكان”.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق معرض أدوات منزلية بشبرا الخيمة

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد باندلاع الحريق داخل أحد معارض الأدوات المنزلية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات والمحال المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة استنشاق الأدخنة، من بينهم أحد أفراد قوات الدفاع المدني، وتم إسعاف المصابين ميدانيًا وغادروا الموقع بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه وتحديد حجم التلفيات والخسائر المادية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إعداد التحريات حول ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



