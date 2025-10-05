بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

أفادت تقارير إيرانية، اليوم الأحد، بأن انفجارًا عنيفًا وقع داخل مستودع للمشتقات النفطية، هز أرجاء العاصمة طهران، فيما لم تعرف أسبابه بعد.

انفجار عنيف داخل مستودع للمشتقات النفطية في إيران

وذكر ناشطون في إيران، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الانفجار تسبب بحدوث حريق ضخم داخل الموقع الذي شهد حدوث الانفجار القوي.

إيران تهدد سفن الغرب بـ مضيق هرمز

وفي سياق متصل، هدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، باستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في مواجهة إعادة تفعيل "آلية الزناد"، وعودة العقوبات الغربية على طهران.



وقال رضا زاده، في تصريحات صحفية، إنه "إذا منع الأعداء إيران من بيع نفطها، فلن نسمح بمرور سفنهم من مضيق هرمز".

وأضاف أن إيران تُعد واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، "وإذا حُرمنا من التصدير أو البيع فسوف نرد، وما لا يكون لنا لن يكون لغيرنا أيضًا".



