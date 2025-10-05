ترامب ينشر خريطة الانسحاب الأولى من غزة ويكشف موعد وقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيسري بموجب موافقة حماس على خط الانسحاب الأول الذي تم عرضه ومشاركته مع الحركة.

وفي منشور عبر حسابه على "تروث سوشال" أرفقه بخريطة، قال ترامب: "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأول، الذي أطلعنا حماس عليه وشاركناه معها. عندما تؤكد حماس ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورًا، وسيبدأ تبادل الأسرى والمفقودين، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب".

أضاف: "هذا سيقرب الأطراف من إنهاء الكارثة التي استمرت 3000 عام" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، حذّر ترامب حماس من أنه "لن يتهاون مع أي تأخير" في تنفيذ خطته الهادفة لإنهاء الحرب مع إسرائيل والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وتوجه وفد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الإفراج عن الرهائن، وفق ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض السبت.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "على حماس التحرك بسرعة وإلا كل الأمور قد تحدث. لن أتهاون مع أي تأخير، وهو ما يعتقد كثيرون أنه قد يحصل، أو أي نتيجة تشكّل غزة بموجبها خطرا من جديد... لننجز هذا الأمر سريعا".



وأشاد ترامب بإعلان "إسرائيل أنها علّقت بشكل مؤقت القصف لمنح اتفاق الإفراج عن الرهائن والسلام فرصة الإنجاز"، على رغم تأكيد الدفاع المدني في غزة أن الدولة العبرية واصلت الغارات والقصف، لافتا إلى مقتل العشرات على منذ فجر السبت.

وتنص الخطة على وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة وانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح حماس ومغادرة مقاتليها.

ودعا ترامب إسرائيل الجمعة إلى أن "توقف قصف غزة فورا" بعدما أعلنت حماس في بيان موافقتها على الإفراج عن الرهائن بموجب الخطة التي اقترحها.



