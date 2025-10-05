إسكندرية كمان وكمان، انهيار جزئي لعقار جديد بمنطقة الجمرك (صور)

شهدت منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية انهيارا جزئيا بعقار بشارع إسماعيل صبري مع شارع فرنسا دون إصابات بين المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع إسماعيل صبري مع شارع فرنسا بمنطقة الجمرك وسط المحافظة دون وجود أي إصابات في الأرواح.

وعلى الفور، انتقل المهندس محمد صلاح رئيس حي الجمرك، لمكان العقار المنهار بالمعاينة تبين أن العقار يحمل رقم 3 شارع عبد الحميد بك صادر له قرار هدم كلي رقم 116 لسنة 72 والعقار خالٍ من السكان.

وكشف حي الجمرك، أن العقار عبارة عن دور أرضي ودورين وتبين سقوط بعض حجرات العقار من الدور الثاني حتى سطح الأرض وكذلك واجهة العقار، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

