عودته فيها خطورة، وليد صلاح يكشف تفاصيل صادمة عن حالة إمام عاشور

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل صادمة حول الحالة الصحية للاعبه إمام عاشور.



وقال وليد صلاح في تصريحات لقناة "أون سبورت" إن إمام عاشور أجرى تحليلا طبيا في الساعات الماضية وما زالت نسبة الفيروس في الكبد 200 بينما تبقى النسبة الطبيعية 30 أو 40 أو 50 بحد أقصى للرياضيين.



وأضاف: "لا أستطيع إعطاء مدة محددة لعودة إمام عاشور للمستطيل الأخضر، واللاعب يخضع إلى تحاليل طبية باستمرار وهناك خطورة على حالته الصحية حال قيامه بمجهود بدني عنيف".

وليد صلاح الدين يوضح الجديد في إصابة إمام عاشور.. ومتى يعلن الأهلي عن المدير الفني الجديد؟ 🔴🦅#ملعب_ON pic.twitter.com/9KvYvTJqcQ — ON Sport (@ONTimeSports) October 4, 2025



وأتم قائلًا: "أتمنى عودة إمام عاشور في أقرب وقت ولكننا لا نتعجل لكي يكون في أفضل مستوياته البدنية".



وابتعد عاشور عن مباريات الأهلي منذ بداية الموسم بعد إصابته في الكتف خلال لقاء إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو الماضي ببطولة كأس العالم للأندية.



وعاد عاشور للمستطيل الأخضر بعد غياب بمشاركته في لقاء إنبي بالدوري المصري خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأعلن الأهلي نقل إمام عاشور للمستشفى بعد لقاء إنبي وتعرضه إلى وعكة صحية بسبب إصابته بفيروس A الكبدي.

