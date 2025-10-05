الكارثة الرابعة في نفس المنطقة، انهيار جزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق (صور)

شهد شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية واقعة جديدة أثارت قلق الأهالي، عقب انهيار حائط بمنزل قديم خالٍ من السكان، مجاور للعقار الذي انهار مؤخرًا بالمنطقة، والذي تبين أنه صادر بحقه قرار إزالة مسبقًا، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

انتقال قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة

وسارعت قوات الحماية المدنية بالشرقية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف وتأمين محيط العقار، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول المكان لحماية المارة ومنع وقوع أي أضرار إضافية.

رابع حادث في 45 يومًا.. الزقازيق تستيقظ على انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان،فيتو

الحادث الرابع من نوعه خلال 45 يومًا بمدينة الزقازيق

يذكر أن هذه هي المرة الرابع خلال نحو 45 يومًا التي تشهد فيها مدينة الزقازيق حوادث انهيار منازل أو أجزاء منها، والتي أسفرت في وقائع سابقة عن مصرع 7 أشخاص بينهم أسرة كاملة مكوّنة من زوجة وطفليها، فضلًا عن إصابة 8 آخرين، ما زاد من مخاوف الأهالي ودعواتهم بضرورة التحرك العاجل لحصر المنازل الآيلة للسقوط وتنفيذ قرارات الإزالة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

رابع حادث في 45 يومًا.. الزقازيق تستيقظ على انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان،فيتو

أستاذ تخطيط عمراني يكشف أسباب انهيار العقارات في مصر

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إنّ انهيار العقارات ظاهرة خطيرة جدا، مشيرًا، إلى أن غياب الصيانة أهم أسبابها، فلا بد أن تكون الصيانة إجبارية وليست اختيارية.

رابع حادث في 45 يومًا.. الزقازيق تستيقظ على انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان،فيتو

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الصيانة عنصر مهم جدا، ولكن، عدد شركات الصيانة في مصر محدود، ولا بد للدولة أن يكون لها سبق في إنشاء شركات صيانة بجميع محافظات مصر.

وتابع، أنّ القطاع الخاص يجب أن ينخرط في مجال الصيانة، لافتا، إلى أن زيادة عدد شركات الصيانة سيؤدي إلى فتح فرص العمل، ومحذرا في الوقت ذاته من أن غياب الإشراف الهندسي قد يكون من أهم العوامل التي تؤدي إلى الانهيار.

وحذر، من بعض سلوكيات السكان التي قد تؤدي إلى حدوث هذه الأزمة: "لدينا عنصر الأدوات الصحية مثل المواسير الصحية، فلو تم إهمالها، مثل تسريب المياه من المواسير، فإن المياه الملوثة الخاصة بالصرف قد تنتقل إلى الأساسات، ما يؤدي بالضرورة إلى سرعة انهيار العقارات".

رابع حادث في 45 يومًا.. الزقازيق تستيقظ على انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان،فيتو

وأكد، أن الدولة تعاملت مع الإسكان العشوائي شديد الخطورة بمنهج علمي، وتعاملت مع كل قطاع بما يتناسب معها، لذلك، نجحت تماما في القضاء عليها، مناشدا باتخاذ نفس المدخل العلمي في التعامل مع مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.

