منذ هجوم الدوحة، أول ظهور لـ خليل الحية بعد محاولة اغتياله (فيديو)

خليل الحية، فيتو

ظهر رئيس حركة "حماس"، عضو المكتب السياسي ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله التي نفذتها إسرائيل عبر ضربة جوية على الدوحة.

وظهر الحية في مقطع مصور، بثته قناة "التلفزيون العربي" القطرية، وتحدث خلاله عن فقد نجله همام الحية، في الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت وفد الحركة المفاوض خلال اجتماع مفترض في الدوحة.


وقال القيادي الحية، في أول تعليق على محاولة اغتياله ومقتل نجله ومدير مكتبه وعدد من مرافقيهم: "لا فرق بين أي شهيد في غزة وبين ابني الذي استشهد في محاولة الاغتيال، وبقية أفراد عائلتي الشهداء".

وأضاف: "اليوم ونحن نعيش في ظلال ألم وعزة وكرامة ألم بفقدان آلاف من أبناء شعبنا من النساء والأطفال والشيوخ، وشرّفنا الله أن يكون من بينهم أبناؤنا وأحفادنا وإخواننا وأقاربنا.. فنحن ننتمي لهذه الأسرة الكبيرة أسرة الشعب الفلسطيني خاصة أبناء غزة".
 

