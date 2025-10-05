نص جمال الكون، بيرلا حرب وأنستاسيا فينزا يتوجان بلقب ملكة جمال لبنان وروسيا 2025 (فيديو)

تُوجت الحسناء أنستاسيا فينزا، ممثلة مقاطعة موسكو، بلقب "ملكة جمال روسيا 2025"، خلال الحفل الختامي للمسابقة، السبت.

الحسناء أنستاسيا فينزا تتوج بلقب ملكة جمال روسيا لعام 2025



وأقيم الحفل في قاعة "بارفيخا لوكجري فيليدج" للحفلات الموسيقية، بمشاركة 50 متسابقة من مختلف مناطق روسيا، بحسب وكالة "تاس".

وضمت لجنة التحكيم نخبة من الشخصيات الفنية والثقافية، من بينهم الفنان المعروف دميتري مالكوف، والملحن فلاديمير ماتيتسكي، ومصفف الشعر إيجور كيمياشوف، وأوكسانا فيدوروفا ملكة جمال الكون لعام 2002 ومقدمة البرامج التلفزيونية، والمغنية وملكة جمال روسيا 2006 تاتيانا كوتوفا، ومصمم الأزياء والفنان الروسي إيجور تشابورين.

مسابقة "ملكة جمال روسيا"

ومسابقة "ملكة جمال روسيا" تقام سنويا لاختيار ملكة جمال روسيا، أُقيمت لأول مرة في باريس عام 1927. في البداية، اقتصرت المشاركة على المهاجرات الروسيات. في الاتحاد السوفيتي، أُعيد إحياء المسابقة عام 1989 تحت اسم "ملكة جمال الاتحاد السوفيتي". ومنذ ذلك الحين، تُقام سنويا في موسكو. ومنذ عام 2016، باتت ترعاها وزارة الثقافة الروسية.

وتحصل الفائزة على تاج من الذهب الأبيض، وجائزة نقدية، وفرصة تمثيل روسيا في مسابقات دولية. تُقام التصفيات في جميع مناطق روسيا. ويحق للنساء غير المتزوجات، ممن تتراوح أعمارهن بين 18 و23 عاما، والبالغ طولهن 173 سم على الأقل، التقدم بطلباتهن للمشاركة.

في عام 2024، فازت فالنتينا أليكسيفا بلقب "ملكة جمال روسيا"، وكانت من بين أفضل 12 مشاركة في مسابقة "ملكة جمال الكون".

بيرلا حرب تتوّج ملكة جمال لبنان 2025

ومن روسيا إلى لبنان تُوّجت بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 في الحفل الذي نظّمته LBCI برعاية وزارة السياحة اللبنانية، بسهرة أقيمت في Isol Arena Studio.

الحفل جمع بين الفن والثقافة والجمال، وأكّدت مشاركة ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا مكانة لبنان عالميًّا في خارطة الجمال والسياحة.

وشارك في المسابقة 16 متسابقة من مختلف المناطق اللبنانية والاغتراب، وقدمْن عروضًا بثلاث إطلالات: لباس البحر، وفساتين السهرة الفاخرة، ثم ظهور أمام لجنة التحكيم التي اختبرت جمال الحضور والثقافة وسرعة البديهة.

ولأول مرة قدمت المتسابتان أدريانا دياب وجنيفر الهاشم أغنيات مباشرة على الهواء خلال الحفل، باللغتين العربية والأجنبية، ما يمثّل سابقة دون أن تُحتسب تلك الأداءات ضمن نقاط المسابقة.

لجنة تحكيم مسابقة جمال لبنان 2025

تكوّنت اللجنة من عدة شخصيات بارزة: نيكولا جبران، لورا الخازن لحود، بولا يعقوبيان، إبراهيم معلوف، أوبال سوشاتا، فاليري أبو شقرا، بسّام فتّوح، ريم السعيدي. وتمكّنت المشتركات من المرور من مراحل النصف النهائي ثم النهائي، حيث تنافسن على السؤال الموحد "إذا أردتِ عنوانًا أو هاشتاغًا آخر للمسابقة، ماذا تختارين؟"

تمّ إعلان بيرلا حرب ملكة جمال لبنان لعام 2025، تلتها وصيفة أولى كلوي خليفة، وصيفة ثانية كارلا دحدح، وصيفة ثالثة ياسمينا حلبي، وربعت سارة سماحة.

