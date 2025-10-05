هل تتكرر كارثة المنوفية؟.. رئيس مدينة دسوق وشيخ الصيادين يرصدان آخر تطورات منسوب النيل

أعلن الدكتور جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، والمطلة على نهر النيل، أنه تم التنسيق مع كافة القطاعات المعنية لرصد أي تغيرات قد تطرأ على منسوب النيل، مؤكدا أنه حتى الآن الأمور مستقرة وآمنة، مشددًا على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ.



وأوضح هشام دراز، شيخ الصيادين فى مدينة دسوق، أن الوضع في دسوق وفوه آمن ولا توجد أي خطورة من فيضانات محتملة، لأن الأراضي المطلة على فرع رشيد في "دسوق وفوه ومطوبس" خالية من أي تعديات أو عوائق، بخلاف ما شهدته أراضي المنوفية، مؤكدًا: "المجرى هنا مفتوح وأمام مرأى الجميع، ولا توجد أي أسباب لحدوث فيضانات".

مضيفا، أن ما حدث في محافظة المنوفية يرجع إلى التعديات على مجرى النهر نفسه، ما أدى إلى سد المجرى المائي وتراكم المياه، وهو ما تسبب في الكارثة الحالية التي يعاني منها المتعدون أنفسهم، وان ما حدث في المنوفية بسبب الأوضاع السيئة التي تسبب فيها الأهالي أنفسهم.

وتقع مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ على ضفاف فرع رشيد، بجوار مدينتي فوه ومطوبس، ضمن نطاق منطقة غرب كفر الشيخ التي تشتهر بموقعها الزراعي المميز واعتمادها المباشر على مياه النهر.

