مع دخول الشتاء، النفقات الواجب على الزوج سدادها وهذه عقوبة الممتنعين

بالتزامن مع دخول فصل الشتاء ترصد فيتو لقرائها النفقات اللازم على الأب سدادها وفقا لقانون الأحوال الشخصية في التقرير التالي..



- قانون الأحوال الشخصية أقر بأحقية الزوجة بطلب كسوة الشتاء من خلال رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوق أطفالها من مستلزمات الأطفال واحتياجاتها التي ألزم بها القانون الزوج.

_يختلف تقدير قيمة الكسوة وفق ظروف كل أب وحقيقة دخله، ولو امتنع أكثر من سنة عن سداد نفقة الملبس يحق للأم الحاضنة المطالبة بالمتجمد.

_توفير النفقات لهم لضمان حياة كريمة تليق بهم وذلك حال تعسر الوصول لحلول ودية.



- ألزم الزوج بسداد النفقة الزوجية ونفقة الصغار، وتجب على الزوج من بداية تاريخ العقد الصحيح وتشمل نفقة المسكن والغذاء والكسوة والعلاج، وما يقضي به الشرع.



-تبدأ الإجراءات القانونية للحصول على نفقة-الملبس بالتقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى.



- يطلب التصريح بالتحرى عن صافي دخل المدعى عليه الشهرى لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.



- يتم التنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعى، وتقدير النفقات على حسب سعة المنفق على الزوج، وحالة المنفق عليهم، والوضع الاجتماعي والاقتصادي ووفقًا لمفردات مرتب الزوج أو الأب وإثبات دخله.





- القانون ألزم الزوج أو الأب بجميع مصروفات زوجته وصغاره، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وقضت المحكمة بإلزامه بأدائها وجوبًا.



-يلزم قانون الأحوال الشخصية الأب بتغطية مصروفات علاج أبنائه، بما في ذلك الأمراض البدنية وثمن الأدوية، وتكاليف الإقامة بالمستشفيات، والفحوصات الطبية.

-إذا حال وقع الطلاق بين الطرفين يتم الاتفاق بشكل ودي على النفقات من مسكن وملبس كسوة الصيف والشتاء ونفقة العلاج وغيرها من النفقات وإذا رفض الزوج يتم اللجوء للمحكمة.



