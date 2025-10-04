تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

تعرضت معلمة بمدرسة نجيب الكيلاني الابتدائية بإدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية، للتعدي بالسب والضرب من تلميذ بالصف الخامس الابتدائي داخل المدرسة.

بدأت الواقعة عندما دخلت المعلمة في مشادة مع التلميذ بسبب الدراسة، ليسبها ويقوم بالتعدي عليها بالضرب في بطنها، ويتسبب في إجهاض حملها الذي لم يتعد عدة أيام.

جري نقل المعلمة إلي المستشفي وجري تقديم الرعاية الطبية لها، وإبلاغ إدارة العجمي التعليمية واستدعاء اهل التلميذ.

وأكدت إدارة العجمي التعليمية برئاسة هبة سليمان، أنها ستتخذ إجراءاتها ضد هذا التلميذ طبقا للائحة المدرسية وتعليمات الوزير ومدير المديرية مع حفظ حقوق المعلمة القانونية فيما جري ضدها، وستعلن عن العقوبات المتخذة ضد هذا التلميذ.

وشددت إدارة التعليم الابتدائي برئاسة علي محسن، علي ضرورة أن يقوم أولياء الأمور بالعمل علي تقويم ابنائهم وتربيتهم تربية صحيحة وأي شكاوي من المعلمين الإدارة موجودة لحلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.