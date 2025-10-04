السبت 04 أكتوبر 2025
حوادث

تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

مدرسة نجيب الكيلاني،
مدرسة نجيب الكيلاني، فيتو

تعرضت معلمة بمدرسة نجيب الكيلاني الابتدائية بإدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية، للتعدي بالسب والضرب من تلميذ بالصف الخامس الابتدائي داخل المدرسة.

بدأت الواقعة عندما دخلت المعلمة في مشادة مع التلميذ بسبب الدراسة، ليسبها ويقوم بالتعدي عليها بالضرب في بطنها، ويتسبب في إجهاض حملها الذي لم يتعد عدة أيام. 

جري نقل المعلمة إلي المستشفي وجري تقديم الرعاية الطبية لها، وإبلاغ إدارة العجمي التعليمية واستدعاء اهل التلميذ.

وأكدت إدارة العجمي التعليمية برئاسة هبة سليمان، أنها ستتخذ إجراءاتها ضد هذا التلميذ طبقا للائحة المدرسية وتعليمات الوزير ومدير المديرية مع حفظ حقوق المعلمة القانونية فيما جري ضدها، وستعلن عن العقوبات المتخذة ضد هذا التلميذ. 

وشددت إدارة التعليم الابتدائي برئاسة علي محسن، علي ضرورة أن يقوم أولياء الأمور بالعمل علي تقويم ابنائهم وتربيتهم تربية صحيحة وأي شكاوي من المعلمين الإدارة موجودة لحلها.

مدرسة نجيب الكيلاني ادارة العجمي النعليمية تعدي تميذ علي معلمه بالعجمي اخبار تعليم الإسكندرية

