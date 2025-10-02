قرار جديد من النيابة ضد الراقصة بوسي الأسد

أصدرت النيابة العامة قرارًا جديدًا بتجديد حبس الراقصة بوسي الأسد لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نص أقوال بوسي الأسد

وجاء نص اعترافات الراقصة بوسي الأسد أمام النيابة كالتالي:

س: ما قولك فيما هو منسوب إليكِ من أنك متهمة بالاعتياد على ممارسة الدعارة وذلك بمقابل مادي وبدون تمييز على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما هي ظروف نشأتك؟

ج: أنا مواليد 1999/8/23 مواليد أسيوط القوصية قرية مير حاصلة على دبلوم تجاري من أسيوط والدي اتوفى بعد والدتي ببضع سنين عقب انفصاله بوالدتي، ووالدتي تدعي “م.ج” ربه منزل، وليا أخ اسمه "م.ج" ويعمل فني تكييف، وكنا بنصرف من معاش والدي، وقيمته 7 آلاف جنيه، وبعد كده اشتغلت راقصة من سنة 2018 حتى سنة 2023، وبعد كده حصلي مشكلة في الشغل، وقعدت في البيت ودلوقتي بصرف من المعاش بتاع والدي وأخويا.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليكِ من أنك متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بقيام نشر مقاطع مرئية تبني من خلالها الفسق والفجور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما ردك على اتهامك بانتهاك القيم الأسرية ونشر الفسق والفجور عبر الإنترنت من خلال عرض مفاتن جسدك وألفاظ وحركات منافية للآداب بغرض زيادة المشاهدات والتربح؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليكِ من أنك متهمة بإنشاء وإدارة حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليكِ من أنك متهمة بإدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليكِ من أنك متهمة بتعاطي المواد الكحولية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: وما هي طبيعة عملك تحديدا؟

ج: كنت أعمل راقصة من سنة 2018 حتى سنة 2023.

س: وكم تتحصلي من ذلك العمل؟

ج: كنت باخد 30 ألف جنيه وكنت بصرف منهم حوالي 15 ألف بدل وحاجات تانية.

س: وما هي حالتك المادية تحديدا؟

ج: متوسطة.

س: ما هي مصادر دخلك؟

ج: كان الأول دخلي بيكون من الرقص وبعد ما سبت الرقص بعيش على معاش والدي وشغل أخويا.

س: وهل من ثمة مصادر أخرى؟

ج: لا

س: وفيما تقومين بإنفاق ذلك الدخل؟

ج: كنت بصرف في شغلي من بدل ومستلزمات خاصة بشغلي.

س: هل لديكِ ثمة عقارات ؟

ج: لا

س: هل لديكِ ثمة سيارات ؟

ج: لا

س: وهل لديكِ ثمة حسابات بنكية ؟

ج: عندي حساب واحد في بنك مصر ومفهوش غير خمس آلاف جنيه.

هل لديكِ ثمة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: معنديش أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومعنديش غير الواتس آب الخاص بيا.

س: وفيما تقومين باستخدام تلك الحسابات؟

ج: بكلم أصدقائي وقرايبي.

س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف ضبطك؟

ج: هو اللي حصل أن لقيت في حكومة بتخبط عليا في شقتنا ولما مفتحتش كسرو الباب عليا ودخلوا عليا وكان معايا والدتي وخدوا مامتي وفتشوا الشقة وطلعوا الفلوس والتليفونات وأخدوني ونزلوني ودوني على الإدارة العامة للآداب وقالوا لي إنتي عندك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قلت لهم لا مليش أي حسابات بنشر فيها حاجه فقالوا لي إحنا هنعملك محضر.

