مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

لقى تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية في بني سويف، مصرعهم، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم، بقرية منهرو التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف.

تشكيل عصابي للاتجار فى المخدرات والسلاح

كانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بـ مديرية أمن بني سويف، تفيد بقيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة ويستخدمون الأسلحة للدفاع عن نشاطهم غير المشروع، متخذين من إحدى المناطق النائية بدائرة المركز مكانًا لترويج المواد المخدرة.

بحوزتهم 15 قطعة سلاح ناري و10 كيلو حشيش

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمأمورية أمنية من مديرية أمن بني سويف، ولدى اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات بالمثل، ما أسفر عن مصرع العناصر الثلاثة، وضُبط بحوزتهم 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأيس، كما عُثر على 15 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات والذخائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.