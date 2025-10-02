الخميس 02 أكتوبر 2025
تفاصيل صادمة في واقعة اعتداء مدرس مسن على طالب بغرفة داخل مدرسة

اعترافات المتهم بالتحرش
اعترافات المتهم بالتحرش بطفل في الهرم، فيتو

أحالت قوات مباحث الجيزة مدرس لغة عربية لجهات التحقيق في نيابات شمال الجيزة، وذلك للتحقيق معه في قضية خدش براءة طفل داخل مدرسة ابتدائية بمنطقة الهرم

جاء ذلك بعد أن حرر قسم شرطة الهرم محضرًا رسميًا بضبط المتهم، وأدلى باعترافاته التي أكدت اعتدائه على الطفل مرتين خلال العام الدراسي الماضي، داخل فصل بجوار مكتب المدير.

 

قال: "عمري 59 سنة وأدرس مادة اللغة العربية، وباقي لي سنة واحدة حتى التقاعد، كنت أدرس الطفل حين كان في الصف الأول الابتدائي".

وتابع المتهم: اصطحبت الطفل مرتين لغرفة مجاورة لمكتب مدير المدرسة، ومارست معه الفحشاء ونبهت عليه ألا يخبر أحدا. 

واستكمل: الشيطان كان مسيطر عليا ومش عارف كنت بعمل كده إزاي، وفوجئت بالمباحث لما جات أخدتني ومكنتش أعرف إن أم الولد بلغت”.


يذكر أنه تم القبض على المتهم فور تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، المقدم مصطفى الدكر، بلاغًا من ربة منزل ترافقها ابنها البالغ من العمر 8 سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، تتهم فيه مدرسًا مسنًا بالمدرسة بالاعتداء على طفلها، مما أدى إلى رفضه الذهاب للمدرسة منذ بداية العام الدراسي. 

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو “أ.ر” 59 عامًا، مدرس لغة عربية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

