حوادث

بسبب خلافات زوجية، انتحار سيدة بالفيوم غرقا في بحر يوسف

غريق، فيتو
غريق، فيتو

أقدمت سيدة من الفيوم في العقد الثالث من عمرها علي الانتحار، بإلقاء نفسها في بحر يوسف، بسبب خلافات زوجية.

انتحار سيدة في بحر يوسف

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد  تلقي إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دمشقين، دائرة المركز، بأن  " أ. أ. ن"، 25 سنة،  لقيت مصرعها غرقا في مياه بحر يوسف، وعلي الفور انتقلت الي موقع البلاغ قوة من المركز، وقوة من الإنقاذ النهري وسيارات الاسعاف، وتم انتشال الجثة، وإيداعها مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وبالفحص تبين أنها متزوجة منذ 45 يوما، وتركت في منزل الزوجية هاتفها وخاتم الزواج، وقصاصة ورق تدعو لنفسها بالرحمة.

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة علي أسواق الفيوم

ربة منزل من الفيوم تتهم مركزا لعلاج العيون بالتسبب في فقد بصرها

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، واخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

