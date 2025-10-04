السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يبحث عن الهدف الأول أمام غزل المحلة بعد مرور 30 دقيقة

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا

يتعادل نادي الزمالك مع نظيره غزل المحلة، سلبيا بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

عمر جابر.

أحمد ربيع.

أحمد حمدي.

ناصر ماهر.

أحمد شريف.

خوان بيزيرا.

عمرو ناصر.

ويحل على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر ونبيل عماد دونجا وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

 خلال تاريخ المواجهات بين الزمالك وغزل المحلة، التقى الفريقان في 98 مباراة في جميع البطولات، حسم الزمالك الفوز في 59 منها، مقابل 15 انتصارا فقط للمحلة، فيما انتهت 24 مواجهة بالتعادل. 

وعلى صعيد الأهداف، سجل الفريقان معا 200 هدف، بواقع 144 للزمالك و56 للمحلة

مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

 خاض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 مباريات رسمية مع الفريق الأبيض منذ تولي المهمة مطلع الموسم الجاري. 

مباريات يانيك فيريرا مع الزمالك جميعها كانت في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البلجيكي الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 6 أهداف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك الزمالك وغزل المحلة مباراة الزمالك وغزل المحلة الدوري الممتاز غزل المحلة اخبار الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك ينقذ نفسه من خصم 3 نقاط قبل انطلاق مباراة غزل المحلة

تعادل سلبي بين الزمالك وغزل المحلة بعد 15 دقيقة

فيريرا يجري تغييرا عاجلا على مقاعد بدلاء الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

توتنهام يفوز على ليدز بثنائية ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

أحمد ربيع أساسيا، تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الليلة، الزمالك يسعى إلى استعادة صدارة الدوري الممتاز من بوابة غزل المحلة

سيمنيو يقود بورنموث للفوز على فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

الزمالك ينقذ نفسه من خصم 3 نقاط قبل انطلاق مباراة غزل المحلة

في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل هدف الزمالك الأول في شباك غزل المحلة

بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء والحث عليها

تفسير رؤية تركيب أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالهموم والمشاكل

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads