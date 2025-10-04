سيمنيو يقود بونموث للفوز على فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق بورنموث، على نظيره فولهام، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب دين كورت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة فولهام وبورنموث

سجل ثلاثية بورنموث كل من أنطوان سيمنيو (هدفين) وكلويفرت، فيما جاء هدف فولهام عن طريق ريان سيسينون.

تشكيل فولهام أمام بورنموث

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: كاستاني – أندرسون – باسي – ديوب.

خط الوسط: سانشا لوكيتش – ساندير بيرج – ريان سيسينون.

خط الهجوم: هاري ويلسون – جوش كينج – أليكس أيوبي.

تشكيل بورنموث أمام فولهام

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: تروفيرت – سينسي – دياكيتي – جيمس هيل.

خط الوسط الدفاعي: أدامز – سكوت.

خط الوسط الهجومي: أنطوان سيمنيو – ترافيرنير – بروكس.

خط الهجوم: إيفانيلسون.

