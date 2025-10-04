توتنهام يفوز على ليدز بثنائية ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

فاز فريق توتنهام على نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام وليدز

في الدقيقة 23 أحرز ماتياس تيل هدف توتنهام الأول قبل أن يتعادل نوا أوكافور في الدقيقة 34 لصالح ليدز.

وفي الشوط الثاني أحرز محمد قدوس هدف فوز توتنهام في الدقيقة 57.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: روميرو، بيدرو بورو، فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: بالينيا، بنتانكور، محمد قدوس، أودوبيرت، تشافي سيمونز

الهجوم: ماتياس تيل.

بهذه النتيجة يحتل فريق توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بشكل مؤقت، جمعها من 4 انتصارات، وتعادلين، وهزيمة واحدة.

فيما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 7 مباريات، حيث حقق الفوز مرتين، وتعادل مرتين، وخسر 3 مرات.

