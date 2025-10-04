السبت 04 أكتوبر 2025
توتنهام يفوز على ليدز بثنائية ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

توتنهام
توتنهام

فاز فريق توتنهام على نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام وليدز 

في الدقيقة 23 أحرز ماتياس تيل هدف توتنهام الأول قبل أن يتعادل نوا أوكافور في الدقيقة 34 لصالح ليدز.

وفي الشوط الثاني أحرز محمد قدوس هدف فوز توتنهام في الدقيقة 57.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: روميرو، بيدرو بورو، فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: بالينيا، بنتانكور، محمد قدوس، أودوبيرت، تشافي سيمونز

الهجوم: ماتياس تيل.

أحمد ربيع أساسيا، تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

بهذه النتيجة يحتل فريق توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بشكل مؤقت، جمعها من 4 انتصارات، وتعادلين، وهزيمة واحدة.

فيما يحتل فريق  ليدز يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 7 مباريات، حيث حقق الفوز مرتين، وتعادل مرتين، وخسر 3 مرات.

