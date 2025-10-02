حصد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، المقامة حاليًا في مصر، بعد التعادل مع الشارقة الإماراتي بنتيجة 28 - 28 في لقاء تحديد المراكز.

يد الزمالك يحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 18 - 12 قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 28 - 28.

وحصد الزمالك المركز الخامس مستفيدًا من الفوز السابق على المنافس بفارق 3 أهداف.

ويترأس جهاز كرة اليد حسن يسري ويقود الفريق فنيًا محمد عبد السلام ريشة ويعاونه محمد رمضان هتلر مدربًا ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأحمد خشبة مديرًا إداريًا والدكتور أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي والدكتور محمد أشرف طبيًا للفريق وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وشريف حسين أخصائي تدليك ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

