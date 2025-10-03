الجمعة 03 أكتوبر 2025
رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة قبل مباراة الغد في الدوري الممتاز

الزمالك وغزل المحلة
الزمالك وغزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غزل المحلة غدا السبت على  استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

 

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

خلال تاريخ المواجهات بين الزمالك وغزل المحلة، التقى الفريقان في 98 مباراة في جميع البطولات، حسم الزمالك الفوز في 59 منها، مقابل 15 انتصارا فقط للمحلة، فيما انتهت 24 مواجهة بالتعادل. 

وعلى صعيد الأهداف، سجل الفريقان معا 200 هدف، بواقع 144 للزمالك و56 للمحلة

مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

خاض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 مباريات رسمية مع الفريق الأبيض منذ تولي المهمة مطلع الموسم الجاري. 

مباريات يانيك فيريرا مع الزمالك جميعها كانت في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البلجيكي الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 6 أهداف.

فيما يختتم اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وعقب المران سيختار الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي  يانيك فيريرا، قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية استعدادًا  لخوض لقاء غزل المحلة.  

مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز

اتحاد طنجة يهدد الزمالك باللجوء لـ"فيفا" بسبب مستحقات عبد الحميد معالي

ويفتقد الفريق لخدمات عبد الله السعيد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء بجانب الفلسطيني عدي الدباغ للإصابة.  

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

