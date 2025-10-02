الخميس 02 أكتوبر 2025
رياضة

ريال بيتيس يهزم لودوجوريتس بثنائية في الدوري الأوروبي

ريال بيتيس
ريال بيتيس

حقق فريق ريال بيتيس الإسباني، الفوز على نظيره لودوجوريتس البلغاري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هوفيفارما أرينا، في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة ريال بيتيس ضد لودوجوريتس

جاء هدف ريال بيتيس عن طريق لو سيلسو في الدقيقة 32، وجاء الهدف الثاني عن طريق فرنسيسكو خافيير غوميز بالخطا في مرماه بالدقيقة 53.

تشكيل ريال بيتيس ضد لودوجوريتس

في حراسة المرمى: فاليز

في خط الدفاع: روبال - ناتان - جوميز - فيربو

في خط الوسط: ألتيميرا - لو سيلسو - روكا

في خط الهجوم: أفيلا - باكامبو - ريكيلمي

تشكيل لودوجوريتس ضد ريال بيتيس

فيما جاء تشكيل لودوجوريتس ضد ريال بيتيس كالتالي

في حراسة المرمى: بات

في خط الدفاع: جوميز - كورتولوس - ألميدا - نديالكوف

في خط الوسط: ناريسي - كالوك - ستانيتش

في خط الهجوم: ماركوس - بيل - فيدال.

