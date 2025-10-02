الخميس 02 أكتوبر 2025
تشكيل ريال بيتيس ضد لودوجوريتس في الدوري الأوروبي

ريال بيتيس
ريال بيتيس

أعلن مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره لودوجوريتس البلغاري، على ملعب هوفيفارما أرينا، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

تشكيل ريال بيتيس ضد لودوجوريتس

في حراسة المرمى: فاليز

في خط الدفاع: روبال - ناتان - جوميز - فيربو

في خط الوسط: ألتيميرا - لو سيلسو - روكا

في خط الهجوم: أفيلا - باكامبو - ريكيلمي

تشكيل لودوجوريتس ضد ريال بيتيس

فيما جاء تشكيل لودوجوريتس ضد ريال بيتيس كالتالي

في حراسة المرمى: بات

في خط الدفاع: جوميز - كورتولوس - ألميدا - نديالكوف

في خط الوسط: ناريسي - كالوك - ستانيتش

في خط الهجوم: ماركوس - بيل - فيدال.

