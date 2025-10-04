الزمالك ينقذ نفسه من خصم 3 نقاط قبل انطلاق مباراة غزل المحلة

كاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن يدخل في أزمة كبرى تكلفه خصم 3 نقاط خلال لقاء غزل المحلة، والذي يجمعهما في الدوري الممتاز.

وقبل انطلاق المباراة بدقائق أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تعديلًا على مقاعد بدلاء الفريق خلال مباراة غزل المحلة.

وقرر الجهاز الفني تواجد سيف جعفر على مقاعد البدلاء، بدلًا من الكيني بارون أوشينج الذي تم استبعاده من قائمة الفريق لخوض اللقاء.

والأزمة التي كادت أن تكلف الفريق خصم النقاط، تتمثل في قيام الزمالك بضم 7 لاعبين أجانب في القائمة المبدئية للمباراة وهم: محمود بنتايك، خوان بيزيرا، صلاح مصدق، شيكوبانزا، عبد الحميد معالي، سيف الحزيري، بارون أوشينج.

ووفقا للوائح اتحاد الكرة فإنه يسمح فقط بقيد 6 محترفين أجانب في قائمة المباراة على أن يشارك 5 فقط داخل الملعب وهو ما لم يقوم النادي بتنفيذه ولكنه تدارك الأمر قبل انطلاق المباراة بدقائق معدودة واستبعد بارون أوشينج.

تشكيل الزمالك

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

عمر جابر.

أحمد ربيع.

أحمد حمدي.

ناصر ماهر.

أحمد شريف.

خوان بيزيرا.

عمرو ناصر.

مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

خاض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 مباريات رسمية مع الفريق الأبيض منذ تولي المهمة مطلع الموسم الجاري.

مباريات يانيك فيريرا مع الزمالك جميعها كانت في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البلجيكي الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 6 أهداف.

