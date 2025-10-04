الليلة، الزمالك يسعى إلى استعادة صدارة الدوري الممتاز من بوابة غزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غزل المحلة اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لاستعادة صدارة الدوري الممتاز الذي يحتله المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 18 نقطة، فيما يأتي الأبيض بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

خلال تاريخ المواجهات بين الزمالك وغزل المحلة، التقى الفريقان في 98 مباراة في جميع البطولات، حسم الزمالك الفوز في 59 منها، مقابل 15 انتصارا فقط للمحلة، فيما انتهت 24 مواجهة بالتعادل.

وعلى صعيد الأهداف، سجل الفريقان معا 200 هدف، بواقع 144 للزمالك و56 للمحلة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل المحلة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

وخاض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 مباريات رسمية مع الفريق الأبيض منذ تولي المهمة مطلع الموسم الجاري.

مباريات يانيك فيريرا مع الزمالك جميعها كانت في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البلجيكي الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 6 أهداف.

