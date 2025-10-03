الجمعة 03 أكتوبر 2025
ليون يحقق فوزه الثاني أمام سالزبورج بثنائية في الدوري الأوروبي (صور)

ليون، فيتو
ليون، فيتو

فاز فريق ليون الفرنسي على نظيره سالزبورج النمساوي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة ليون وسالزبورج

سجل ثنائية ليون كل من مارتن أدريان كوستا في الدقيقة 11، وكلويفرت في الدقيقة 57.

تشكيل ليون أمام سالزبورج

تشكيل سالزبورج أمام ليون

 

ريال بيتيس يهزم لودوجوريتس بثنائية في الدوري الأوروبي

وفي نفس الجولة حقق فريق ريال بيتيس الإسباني، الفوز على نظيره لودوجوريتس البلغاري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هوفيفارما أرينا، في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

 

أهداف مباراة ريال بيتيس ضد لودوجوريتس

جاء هدف ريال بيتيس عن طريق لو سيلسو في الدقيقة 32، وجاء الهدف الثاني عن طريق فرانسيسكو خافيير جوميز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53.

 

تشكيل ريال بيتيس ضد لودوجوريتس

في حراسة المرمى: فاليز.

في خط الدفاع: روبال - ناتان - جوميز - فيربو.

في خط الوسط: ألتيميرا - لو سيلسو - روكا.

في خط الهجوم: أفيلا - باكامبو - ريكيلمي.

تشكيل لودوجوريتس ضد ريال بيتيس

فيما جاء تشكيل لودوجوريتس ضد ريال بيتيس كالتالي:

في حراسة المرمى: بات.

في خط الدفاع: جوميز - كورتولوس - ألميدا - نديالكوف.

في خط الوسط: ناريسي - كالوك - ستانيتش.

في خط الهجوم: ماركوس - بيل - فيدال.

