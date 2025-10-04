السبت 04 أكتوبر 2025
رياضة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الزمالك وغزل المحلة
الزمالك وغزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غزل المحلة اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل المحلة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

خلال تاريخ المواجهات بين الزمالك وغزل المحلة، التقى الفريقان في 98 مباراة في جميع البطولات، حسم الزمالك الفوز في 59 منها، مقابل 15 انتصارا فقط للمحلة، فيما انتهت 24 مواجهة بالتعادل. 

وعلى صعيد الأهداف، سجل الفريقان معا 200 هدف، بواقع 144 للزمالك و56 للمحلة.

أخبار الرياضة اليوم: إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي.. الخطيب رئيسا للأحمر لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا.. اتحاد طنجة يهدد الزمالك باللجوء لـفيفا

400 ألف شقة، تفاصيل طرح المرحلة الثانية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة

مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

وخاض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 مباريات رسمية مع الفريق الأبيض منذ تولي المهمة مطلع الموسم الجاري. 

مباريات يانيك فيريرا مع الزمالك جميعها كانت في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البلجيكي الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 6 أهداف. 

