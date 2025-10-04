قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريق نادي بيراميدز نظيره الجيش الرواندي غدا الأحد في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت 1 التي حصلت علي حقوق بث المباراة.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن يحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال في الثامنة من مساء غدا الأحد، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب الدور التميدي في دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال إفريقيا

يدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وفاز فريق بيراميدز على الجيش الرواندي بثنائية نظيفة لمهاجمه فيستون ماييلي خلال لقاء الفريقين على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وتقدم فيستون ماييلي لفريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 49 من المباراة.

وأحرز ماييلي الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 85 من المباراة.

