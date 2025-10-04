مصر تتأخر بهدف أمام تشيلي في الشوط الأول بكأس العالم للشباب

تأخر منتخب مصر للشباب بهدف أمام تشيلي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو في كأس العالم للشباب.

مباراة مصر وتشيلي

جاءت عرضية من الجانب الأيمن لمنتخب تشيلي ترسل إلى داخل منطقة الجزاء ورأسية من روسيل لكن الكرة خرجت أعلى المرمى إلى خارج الملعب ثم فرصة ضائعة من تسديدة من ألفاريز من الجانب الأيمن لمنتخب تشيلي من داخل منطقة الجزاء تمر بسلام وأمان على مرمى منتخب مصر للشباب.

منتخب مصر يعتمد على الكرات الطويلة والأمامية من الدفاع للهجوم، لكن الكرة الثانية تذهب لمصلحة خط وسط تشيلي ولا يحصل عليها خط وسط مصر، مما يسهل مهمة دفاع تشيلي.

وتمريرة من حامد عبد الله بعد أن قطع الكرة من مدافع تشيلي وصلت عند محمد عبد الله لكن الأخير لم يستفيد منها بصورة جيدة وشتتها الدفاع إلى خارج الملعب ركنية لصالح الفراعنة.

منتخب تشيلي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 27 بعد انطلاقة من روميرو ثم تمريرة إلى كاركامو انطلق وسدد كرة أرضية قوية مرت على يمين حارس مصر للشباب أحمد وهب إلى داخل الشباك.

واعتراض من لاعبي منتخب مصر للشباب لعدم قيام الحكم باحتساب أي خطأ ضد لاعب تشيلي رغم قيام اللاعب بشد واعاقة محمد عبد الله أثناء الهجمة المرتدة

وطلب منتخب مصر من الحكم الذهاب لتقنية الفيديو لمشاهدة الكرة الأخيرة والتي سقط فيها محمد عبد الله في منتصف الملعب بعد شد من لاعب تشيلي.

وقام الحكم بإشهار بطاقة صفراء لحمادة أنور مدير منتخب مصر للشباب وبالعودة إلى حكم الفار اكتفي الحكم بمنح بطاقة صفراء لروميرو لاعب تشيلي ولم يمنحه البطاقة الحمراء، ويحتسب خطأ لصالح مصر.

العارضة تتصدى لتصويبة رائعة من محمد عبد الله من خارج منطقة الجزاء تمر من أعلى الحائط البشري وكادت أن تكون هدفا رائعا لكن العارضة تحرم عبد الله من هدف رائع وتتصدى للكرة لتتعاطف مع منتخب تشيلي.

وفرصة خطيرة بخطأ من دفاع تشيلي قطع الكرة أحمد نايل ثم مررها لمحمد عبد الله حاول أن يرسلها عرضية تصدى لها دفاع تشيلي ثم تمريرة جديدة لحامد عبد الله وارتباك في حالة الهجوم مما أدى إلى عدم الاستفادة وخرجت ركنية.

منتخب مصر يحتاج إلى الفوز على تشيلي لكي يحافظ على حظوظه في التأهل للدور القادم، لكن أي نتيجة غير الفوز تعني الخروج من البطولة.

وأعلن أسامة نبيه تشكيل منتخب مصر للشباب، أمام تشيلي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو في كأس العالم للشباب.

تشكيل منتخب مصر أمام تشيلي

وخسر منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، أمام نيوزيلندا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو، في الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

