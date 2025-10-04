السبت 04 أكتوبر 2025
إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد يلتقيان وديا في بنغازي

إنتر ميلان وأتلتيكو
إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، فيتو

 أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي إقامة مباراة ودية في فترة التوقف الدولي المقبلة ضد نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب بنغازي الدولي في ليبيا.

 

إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

وتقام المباراة التي تحمل اسم كأس إعادة الإعمار، يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر، في تمام الساعة الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بنغازي الدولي في ليبيا.

وأكد النادي أن هذه المواجهة الودية تهدف إلى المحافظة على الإيقاع التنافسي للاعبين الذين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم، ومواصلة استعداد الفريق للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وترى السلطات الليبية أن المباراة ستساهم في تحسين البنية التحتية الرياضية، وتجميل صورة مدينة بنغازي بعد سنوات من النزاعات.


وسيغيب اللاعبون الدوليون من الفريقين عن المواجهة، لكنها ستكون تجربة للصدام بينهما في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر المقبل، وفرصة للحفاظ على لياقة اللاعبين غير الدوليين.

