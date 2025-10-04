إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد يلتقيان وديا في بنغازي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي إقامة مباراة ودية في فترة التوقف الدولي المقبلة ضد نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب بنغازي الدولي في ليبيا.

إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

وتقام المباراة التي تحمل اسم كأس إعادة الإعمار، يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر، في تمام الساعة الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بنغازي الدولي في ليبيا.

وأكد النادي أن هذه المواجهة الودية تهدف إلى المحافظة على الإيقاع التنافسي للاعبين الذين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم، ومواصلة استعداد الفريق للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وترى السلطات الليبية أن المباراة ستساهم في تحسين البنية التحتية الرياضية، وتجميل صورة مدينة بنغازي بعد سنوات من النزاعات.



وسيغيب اللاعبون الدوليون من الفريقين عن المواجهة، لكنها ستكون تجربة للصدام بينهما في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر المقبل، وفرصة للحفاظ على لياقة اللاعبين غير الدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.