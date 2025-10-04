السبت 04 أكتوبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها قمة تشيلسي وليفربول ومواجهتا الأهلي والزمالك بالدوري

ليفربول وتشيلسي،
ليفربول وتشيلسي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف وملاعب العالم.

وتستكمل اليوم الجولة الجديدة في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي).

ومن بين أبرز المباريات التي تقام اليوم لقاء القمة بين تشيلسي وليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كذلك تقام اليوم مواجهة ريال مدريد مع فياريال في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وفي الدوري المصري، يلتقي الأهلي، حامل اللقب، مع كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثًا، بينما يلعب الزمالك مع غزل المحلة.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقله 

ليدز يونايتد  توتنهام هوتسبير – 2:30 عصرًا – على قناة beIN SPORTS 1

أرسنال ووست هام - 17:00 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

مانشستر يونايتد وسندرلاند - 17:00 مساءً - بي إن سبورتس HD1.
تشيلسي وليفربول - 19:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 

الزمالك وغزل المحلة - 17.00 مساء - أون سبورت 1.


 طلائع الجيش والجونة - 17:00 مساء

حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا 20:00 مساء - أون سبورت 2.

كهرباء الإسماعيلية والأهلي - 20:00 مساء- أون سبورت 1.

 


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقله 

ريال أوفييدو وليفانتي – الثالثة عصرا

جيرونا وفالنسيا – الخامسة والربع مساء

أتليتك بلباو ومايوركا – السابعة والنصف مساء

ريال مدريد وفياريال – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORTS 1


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي  

 بارما وليتشى – الرابعة عصرا

لاتسيو وتورينو – الرابعة عصرا

إنتر ميلان وكريمونيزي – السابعة مساء منصة ستارز بلاي.

أتالانتا وكومو – العاشرة إلا ربع مساء

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

أوجسبورج وفولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

باير ليفركوزن ويونيون برلين – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا دورتموند ولايبزيج – الرابعة والنصف مساء

فيردر بريمن وسانت باولى – الرابعة والنصف مساء

آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ - السابعة والنصف مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي


ميتز ومارسيليا – السادسة مساء

بريست ونانت – الثامنة مساء - على قناة beIN SPORTS 2

أوكسير ولانس – العاشرة مساء

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 21 عامًا


المكسيك والمغرب - الحادية عشر مساء

إسبانيا والبرازيل - الحادية عشر مساء

