رياضة

عبد الرحيم دغموم ضمن قائمة منتخب الجزائر للمحليين

عبد الرحيم دغموم،
عبد الرحيم دغموم، فيتو

أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق والذي يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب فلسطين وذلك على إستاد 15 مايو بمدينة عنابة الجزائرية يومي التاسع والثالث عشر من أكتوبر الجاري على الترتيب.


وضمت القائمة 25 لاعبًا من بينهم عبد الرحيم دغموم نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي قاد أبناء بورسعيد لتقديم عروض متميزة بالدوري بعد نجاحه في إحراز أربعة أهداف ومساهمته في إحراز النسور الخُضر للعديد من الأهداف الأمر الذي جعله أحد أبرز لاعبي الدوري إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق.

