السبت 04 أكتوبر 2025
تقارير فرنسية تكشف موعد عودة ديمبيلي من الإصابة

عثمان ديمبيلي، فيتو
يواصل عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، فترة تأهيله في الدوحة بقطر، إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

اللاعب مستمر في عملية برنامج التأهيل في الدوحة، حيث وصل مهاجم باريس إلى العاصمة القطرية في بداية الأسبوع، ويقضي معظم أيامه في أحد المراكز الطبية.

ومن المفترض أن يعود عثمان إلى باريس الإثنين المقبل.

 

عثمان ديمبيلي يواصل التأهيل 

وبحسب "lequipe" الفرنسية، تم تحديد الهدف منذ أسابيع، أن يكون ديمبيلي جاهزًا للعودة من العطلة الدولية، حيث من المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة سان جيرمان التي ستواجه ستراسبورج في 17 أكتوبر.

افضل لاعب في العالم 

ويستغل أفضل لاعب في العالم صاحب الكرة الذهبية زيارته للدوحة لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والبدنية باستخدام أدوات غير متوفرة في باريس.

لم يتم استدعاء الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025، والذي كان مصابًا لمدة شهر تقريبًا، لقائمة المنتخب الفرنسي التي ستخوض تصفيات كأس العالم.

 

إصابة عثمان ديمبيلي

وتعرض عثمان ديمبيلي لإصابة في أوتار الركبة اليمنى في 5 سبتمبر أمام أوكرانيا، وهي الإصابة التي أثارت جدلًا حادًا بين الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان.

