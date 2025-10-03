الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجيش الرواندي يصل القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا(صور)

الجيش الرواندي
الجيش الرواندي

وصل اليوم فريق الجيش الرواندي إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز، في إطار مواجهات الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز بطل قارة أفريقيا، في الثامنة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من دوري الأبطال.

بيراميدز يفوز علي الجيش الرواندي بموقعة الذهاب 

وعاد بيراميدز من رواندا بفوز بهدفين دون مقابل سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي في مباراة الذهاب والتي جرت على ملعب كيجالي بيليه استاديوم، في بداية مشواره للدفاع عن لقبه القاري.

 

وتواجد مسئولو العلاقات العامة بنادي بيراميدز في مطار القاهرة لاستقبال النادي الضيف وإنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق الإقامة.

