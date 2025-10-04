رونالدو يوسع استثماراته في السعودية بافتتاح فرع جديد لعياداته الطبية بالرياض

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، فرعًا جديدًا لعياداته الطبية المتخصصة في علاج تساقط الشعر، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن توسع استثماراته خارج إطار كرة القدم.

وخلال حفل الافتتاح، أعرب رونالدو عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن وجوده في المملكة لا يقتصر على الملاعب فقط، بل يمتد إلى مجالات استثمارية واجتماعية أيضًا.

وقال: "السعودية لم تعد مجرد محطة رياضية بالنسبة لي، بل أصبحت وطني الثاني، حيث أعيش مع عائلتي وأصدقائي في بيئة استثنائية".

يُذكر أن مشروع رونالدو انطلق عام 2009 في كل من إسبانيا والبرتغال، محققًا نجاحًا كبيرًا في تقنيات زراعة وعلاج الشعر.

وتواصل العيادات اليوم توسعها بوصولها إلى الرياض، مقدمة خدمات متخصصة تشمل العناية بالشعر وفروة الرأس والحواجب والذقن.

