السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة في برشلونة ومنتخب إسبانيا بسبب لامين يامال

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

تلقى برشلونة صدمة قوية بعدما أعلن غياب نجمه الشاب لامين يامال من جديد، عقب تجدد إصابته في مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، ما يحرمه من الظهور أمام إشبيلية الأحد في الدوري الإسباني.

 

لامين يامال

أكد النادي الكاتالوني عبر حسابه الرسمي أن اللاعب يعاني من عودة الآلام في منطقة العانة، ليتأكد ابتعاده عن مباراة الجولة الثامنة أمام إشبيلية، على أن تمتد فترة الغياب ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.


غياب اللاعب عن برشلونة لا يقتصر على الدوري الإسباني فقط، إذ من المنتظر أن يخرج من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وبلغاريا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وهو ما يمثل ضربة قوية للمدرب لويس دي لا فوينتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي بورنموث فولهام لامين يامال برشلونة باريس سان جيرمان لامين النادي الكاتالوني

مواد متعلقة

الاتحاد يفوز علي المقاولون العرب 2-1 في الدوري الممتاز

الاتحاد يتقدم على المقاولون العرب بهدف في الشوط الأول بالدوري الممتاز

أسامة فيصل يقود البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

الجيش الرواندي يصل القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا(صور)

المصري يسعى لاستعادة صدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

لقاءات مثيرة في الجولة الثانية بالدوري الأوروبي، أستون فيلا يواصل صحوته، "معجزة" حارس ليل تسقط روما، وفوز قاتل لبورتو على النجم الأحمر

الأكثر قراءة

أثناء مطاردة بوليسية، لحظة سقوط سيارة شرطة سعودية على مواطن مصري (فيديو)

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

إسرائيل ترد على طلب ترامب بقصف جنوني "بلا رحمة" للأحياء السكنية ومراكز الإيواء بغزة (فيديو)

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

الحكم على "ديدي" بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بتهمتي نقل نساء وممارسة الدعارة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads