أزمة في برشلونة ومنتخب إسبانيا بسبب لامين يامال

تلقى برشلونة صدمة قوية بعدما أعلن غياب نجمه الشاب لامين يامال من جديد، عقب تجدد إصابته في مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، ما يحرمه من الظهور أمام إشبيلية الأحد في الدوري الإسباني.

لامين يامال

أكد النادي الكاتالوني عبر حسابه الرسمي أن اللاعب يعاني من عودة الآلام في منطقة العانة، ليتأكد ابتعاده عن مباراة الجولة الثامنة أمام إشبيلية، على أن تمتد فترة الغياب ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.



غياب اللاعب عن برشلونة لا يقتصر على الدوري الإسباني فقط، إذ من المنتظر أن يخرج من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وبلغاريا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وهو ما يمثل ضربة قوية للمدرب لويس دي لا فوينتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.