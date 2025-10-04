السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ضربة موجعة للكرة الإيطالية بدوري أبطال أوروبا

الدوري الإيطالي،
الدوري الإيطالي، فيتو

تلقت الكرة الإيطالية ضربة قوية في سعيها لانتزاع مقعد إضافي بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد التحديث الأخير لتصنيف معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي أظهر تراجع ترتيب إيطاليا خلف عدد من الدول المنافسة.

 

دوري أبطال أوروبا 

ورغم نجاح إنتر ميلان ونابولي وأتالانتا في تحقيق الانتصار بدوري الأبطال، وفوز فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي، فإن باقي الأندية لم تقدم المستوى المطلوب.

فقد تعادل يوفنتوس مع فياريال 2-2، وخسر روما أمام ليل بهدف دون رد، بينما اكتفى بولونيا بنقطة التعادل مع فرايبورج 1-1 في الدوري الأوروبي، وهو ما انعكس على رصيد إيطاليا في التصنيف.


وفق الترتيب الجديد، اعتلت البرتغال الصدارة برصيد 6.800 نقطة، تليها إنجلترا بـ 6.722 نقطة، بينما جاءت الدنمارك في المركز الثالث، وبولندا في الرابع، وقبرص في الخامس.

هذا الترتيب يؤكد تقدم غير متوقع لعدد من الدوريات الأقل شهرة على حساب الدوريات الكبرى.

إيطاليا تراجعت إلى المركز الثامن برصيد 5.875 نقطة، متقدمة بفارق ضئيل على بلجيكا وفرنسا، لكنها تراجعت خلف ألمانيا التي جاءت سادسة وإسبانيا التي جاءت سابعة. 

هذا التراجع يضعف كثيرًا من فرص الكرة الإيطالية في المنافسة على المقعد الإضافي بدوري الأبطال.

 

هل تفقد إيطاليا مقعدها الإضافي؟

بحسب لوائح اليويفا، يحصل على المقعدين الإضافيين لدوري الأبطال بنهاية الموسم الدولتان الأعلى في التصنيف وبما أن إيطاليا بعيدة حاليًّا عن المراكز الأولى، فإن فرصها تتضاءل بشكل كبير، خاصة إذا استمرت نتائج أنديتها على هذا المنوال في باقي جولات البطولات الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا إيطاليا إنتر ميلان دوري المؤتمر الاوروبي

مواد متعلقة

تشكيل منتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب

تأكد غياب ثنائي المصري باهر المحمدي وحسن علي عن مباراة أمام سموحة

الاتحاد يفوز علي المقاولون العرب 2-1 في الدوري الممتاز

الاتحاد يتقدم على المقاولون العرب بهدف في الشوط الأول بالدوري الممتاز

أسامة فيصل يقود البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

الجيش الرواندي يصل القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا(صور)

المصري يسعى لاستعادة صدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

الأكثر قراءة

أثناء مطاردة بوليسية، لحظة سقوط سيارة شرطة سعودية على مواطن مصري (فيديو)

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

إسرائيل ترد على طلب ترامب بقصف جنوني "بلا رحمة" للأحياء السكنية ومراكز الإيواء بغزة (فيديو)

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

الحكم على "ديدي" بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بتهمتي نقل نساء وممارسة الدعارة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads