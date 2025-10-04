ضربة موجعة للكرة الإيطالية بدوري أبطال أوروبا

تلقت الكرة الإيطالية ضربة قوية في سعيها لانتزاع مقعد إضافي بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد التحديث الأخير لتصنيف معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي أظهر تراجع ترتيب إيطاليا خلف عدد من الدول المنافسة.

دوري أبطال أوروبا

ورغم نجاح إنتر ميلان ونابولي وأتالانتا في تحقيق الانتصار بدوري الأبطال، وفوز فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي، فإن باقي الأندية لم تقدم المستوى المطلوب.

فقد تعادل يوفنتوس مع فياريال 2-2، وخسر روما أمام ليل بهدف دون رد، بينما اكتفى بولونيا بنقطة التعادل مع فرايبورج 1-1 في الدوري الأوروبي، وهو ما انعكس على رصيد إيطاليا في التصنيف.



وفق الترتيب الجديد، اعتلت البرتغال الصدارة برصيد 6.800 نقطة، تليها إنجلترا بـ 6.722 نقطة، بينما جاءت الدنمارك في المركز الثالث، وبولندا في الرابع، وقبرص في الخامس.

هذا الترتيب يؤكد تقدم غير متوقع لعدد من الدوريات الأقل شهرة على حساب الدوريات الكبرى.

إيطاليا تراجعت إلى المركز الثامن برصيد 5.875 نقطة، متقدمة بفارق ضئيل على بلجيكا وفرنسا، لكنها تراجعت خلف ألمانيا التي جاءت سادسة وإسبانيا التي جاءت سابعة.

هذا التراجع يضعف كثيرًا من فرص الكرة الإيطالية في المنافسة على المقعد الإضافي بدوري الأبطال.

هل تفقد إيطاليا مقعدها الإضافي؟

بحسب لوائح اليويفا، يحصل على المقعدين الإضافيين لدوري الأبطال بنهاية الموسم الدولتان الأعلى في التصنيف وبما أن إيطاليا بعيدة حاليًّا عن المراكز الأولى، فإن فرصها تتضاءل بشكل كبير، خاصة إذا استمرت نتائج أنديتها على هذا المنوال في باقي جولات البطولات الأوروبية.

