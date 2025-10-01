بيراميدز يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الجيش الرواندي والقناة الناقلة.. صافرة موريتانية تدير اللقاء.. شكوتان لـ يورتشيتش.. والسماوي يفتقد جهود هذا الثلاثي

يبدأ فريق بيراميدز ممثل الكرة المصرية ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، مشواره في رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال الذي حصده النسخة الماضية بمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي اليوم الاربعاء.

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.



موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

تقام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية، الذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج، وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي على قناة أون سبورت 1.

مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي

ويسعى بيراميدز حامل اللقب إلى تحقيق نتيجة إيجابية في رواندا قبل موقعة الإياب بالقاهرة في بداية مشواره في الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا.

يمر فريق بيراميدز بحالة معنوية مرتفعة للغاية بسبب تحسن نتائجه محليا بالدوري المصري وإنجازاته عالميا بالتأهل لدور نصف النهائي بكأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز

طاقم حكام موريتاني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز.

يدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز باه ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.

مدرب بيراميدز يشكو سوء أرضية الملعب وتوقيت المباراة



وعبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن تعجبه الشديد من إصرار مسئولي نادي الجيش الرواندي على إقامة مباراة الفريقين في بداية مشوار دوري الأبطال، على ملعب نجيل صناعي سيء الجودة، وفي أجواء شديدة الحرارة، كون اللقاء سينطلق في الثانية ظهرا بتوقيت كيجالي.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه يعلم جيدا أن رواندا تمتلك ملعبا رائعا سبق ولعب عليه الفريق في العام الماضي وسط أجواء ممتازة.

وتعجب من الإصرار على إقامة مباراة الغد في ملعب آخر وفي أجواء شديدة الحرارة، مؤكدا أن الأمر لا يجب أن يتعلق بمباراة ونتيجتها ولكن هو أمر غير جيد لكرة القدم الرواندية وكذلك الأفريقية بوجه عام أن تقام مباريات بطولتها الأكبر دوري الأبطال على مثل هذه الملاعب وفي هذه الأجواء السيئة.

الجيش الرواندي بالأبيض وبيراميدز بالاخضر

ويرتدي نادي بيراميدز القميص البديل باللون الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.



ويرتدي نادي الجيش الرواندي قميصه الأساسي الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارس المرمى باللون الأصفر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني: أحمد زاهر مدير الفريق ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

قائمة بيراميدز في رحلة رواندا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق في رحلة رواندا لمواجهة الجيش الرواندي ي بداية مشوار دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

وشهدت القائمة غياب الثنائي رمضان صبحي وشريف إكرامي.

غيابات بيراميدز أمام الجيش الرواندي

ويستمر غياب رمضان صبحي عن الفريق حيث لم يشارك مع الفريق سوى مباراة واحدة فقط منذ بداية الموسم وهي أوكلاند سيتي بكاس إنتركونتيننتال وكان على دكة البدلاء بسبب الإصابات المتكررة.

كما يفتقد بيراميدز جهود أسامة جلال مدافع الفريق بالإضافة إلى مصطفى فتحي جناح الفريق بسبب الإصابة.

منافس بيراميدز

المتأهل من مواجهة بيراميدز حامل اللقب والجيش الرواندي يواجه بالدور التالي فريق التأمين الإثيوبي الذي صعد إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي.

