باسم مرسي: عمرو ناصر من أفضل صفقات الزمالك

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أن عمرو ناصر من أفضل صفقات القلعة البيضاء هذا الموسم.

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عمرو ناصر مهاجم مميز للغاية ويحتاج للحصول على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة، والزمالك أهدر فرص عديدة كانت كفيلة بفوز الفريق الأبيض بفارق هدفين".

وأضاف: "كان يجب استغلال المساحات في دفاع الأهلي من خلال خوان بيزيرا وهذا الأمر لم نفعله، والزمالك تراجع هجوميا بعد إصابة وخروج عدي الدباغ".

باسم مرسي: أرفض رحيل فيريرا عن الزمالك لهذا السبب

وأكد باسم مرسي، انتقاله لأحد الأندية الليبية خلال الفترة المقبلة.

وقال مرسي: "أرفض رحيل البلجيكي يانيك فيريرا في الوقت الحالي، الفريق متصدر حتى الآن جدول ترتيب الدوري المصري، البلجيكي مدير فني مميز وعليه فقط تصحيح الأخطاء".

وأضاف: "من وجهة نظري هناك أشخاص لديهم مصالح يريدون رحيل فيريرا وجون إدوارد، ولكن يجب دعم المدير الفني واللاعبين خلال الفترة المقبلة".

