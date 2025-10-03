مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز

خاض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 مباريات رسمية مع الفريق الأبيض منذ تولي المهمة مطلع الموسم الجاري.

مشوار فيريرا مع الزمالك

وخاض يانيك فيريرا 9 مباريات مع الزمالك جميعها في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البلجيكي الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 6 أهداف.

فيما يختتم اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية استعدادًا لخوض لقاء غزل المحلة.

ويفتقد الفريق لخدمات عبد الله السعيد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء بجانب الفلسطيني عدي الدباغ للإصابة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

