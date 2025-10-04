400 ألف شقة، تفاصيل طرح المرحلة الثانية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرحلة الثانية من 400 ألف شقة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة.

والطرح الجديد يضم شقق ديارنا الإسكان المتوسط وشقق ظلال الإسكان الفاخر والشقق كاملة التشطيب بمساحات متنوعة، والتقديم على الشقق من خلال موقع منصة مصر العقارية الرسمية وسيتم إتاحة رابط التقديم بحد أقصى 10 أكتوبر الجاري.

وكشف الوزارة عن شروط التقديم الأساسية وهي تتمثل في أن يكون المتقدم حساب على منصة مصر الرقمية مسجل باسمه ورقمه القومي ورقم هاتفه المحمول.

ويجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي يحتوي على رقم الحساب الدولي Iban ويجب أن يكون غير متكرر لاسترداد المبالغ في حال الاسترجاع.

ويتم تجهيز بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم والزوج والزوجة إن وجد وشهادات ميلاد الأبناء إن وجد.

وأغلقت وزارة الإسكان، باب التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7.

وضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وشقق من هم خارج الأولوية من سكن لكل المصريين 5 يصل عددها أكثر من 34 ألف تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

وحددت الوزارة أسعار الشقق:

وسعر الشقة الـ 90 مترًا 850 ألف جنيه.

وشقق مدينة أخميم الجديدة 470 ألف جنيه.

وسداد مصاريف التسجيل لتحميل كراسات الشروط يكون من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية، بينما يكون سداد المصروفات الإدارية ومقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن الموجودة في المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الإعلان.

وفي ما يخص الوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، والمخصصة للعملاء ممن هم خارج الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.