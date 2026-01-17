السبت 17 يناير 2026
رياضة

قرار مهم من رئيس الكاف بشأن أمم إفريقيا 2027

امم افريقيا
امم افريقيا
أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميًا عن تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2027، والمقرر إقامتها في ملف مشترك بين دول تنزانيا، أوغندا، وكينيا.

تعديل موعد بطولة أمم إفريقيا 2027

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي نقل البطولة من موعدها المعتاد في شهر يناير لتُقام في شهر أغسطس 2027. 

ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار حرص "الكاف" على ضمان خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة، تماشيًا مع الطفرة التنظيمية التي تشهدها القارة مؤخرًا.

وأوضح موتسيبي أن السبب الرئيسي وراء هذا التأجيل هو منح الدول المستضيفة الثلاث الوقت الكافي للاستعداد الأمثل وتجهيز البنية التحتية والملاعب والمرافق المطلوبة لاستقبال هذا الحدث الكبير. ويهدف القرار إلى تخفيف الضغط الزمني على اللجنة المنظمة لضمان مطابقة المنشآت للمعايير الدولية الصارمة التي وضعها الاتحاد الأفريقي.

 

تعد نسخة 2027 تحديًا فريدًا لكونها تُقام لأول مرة بتنظيم ثلاثي مشترك في منطقة شرق إفريقيا، وهو ما يتطلب تنسيقًا لوجستيًا عاليًا بين "نيروبي، وكمبالا، ودار السلام". ويرى خبراء أن إقامة البطولة في أغسطس قد تساهم أيضًا في ملاءمة الأجندة الدولية لبعض اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

