قرار مهم من رئيس الكاف بشأن أمم إفريقيا 2027

18 حجم الخط

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميًا عن تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2027، والمقرر إقامتها في ملف مشترك بين دول تنزانيا، أوغندا، وكينيا.

تعديل موعد بطولة أمم إفريقيا 2027

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي نقل البطولة من موعدها المعتاد في شهر يناير لتُقام في شهر أغسطس 2027.

ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار حرص "الكاف" على ضمان خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة، تماشيًا مع الطفرة التنظيمية التي تشهدها القارة مؤخرًا.

وأوضح موتسيبي أن السبب الرئيسي وراء هذا التأجيل هو منح الدول المستضيفة الثلاث الوقت الكافي للاستعداد الأمثل وتجهيز البنية التحتية والملاعب والمرافق المطلوبة لاستقبال هذا الحدث الكبير. ويهدف القرار إلى تخفيف الضغط الزمني على اللجنة المنظمة لضمان مطابقة المنشآت للمعايير الدولية الصارمة التي وضعها الاتحاد الأفريقي.

تعد نسخة 2027 تحديًا فريدًا لكونها تُقام لأول مرة بتنظيم ثلاثي مشترك في منطقة شرق إفريقيا، وهو ما يتطلب تنسيقًا لوجستيًا عاليًا بين "نيروبي، وكمبالا، ودار السلام". ويرى خبراء أن إقامة البطولة في أغسطس قد تساهم أيضًا في ملاءمة الأجندة الدولية لبعض اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.