ضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيشا وشابو وسلاحا ناريا روسيا بالأقصر

نجحت مباحث قسم شرطة الأقصر في إلقاء القبض على عنصر إجرامي بحوزته كميات من المواد المخدرة وهارب من حكم قضائي بناحية منطقة العوامية بدائرة البندر.

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وهارب من حكم قضائي 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر يفيد بضبط العنصر الإجرامي «ح.ا» عاطل، 33 عاما، سبق اتهامه عدة قضايا مختلفة مابين مخدرات وسلاح وفرض سيطرة، وأيضا هارب من حكم قضائي بالسجن 6 أعوام في جنائية حشيش وسلاح ناري.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس مباحث القسم، من ضبط العنصر الإجرامي بمنطقة العوامية وبحوزته سلاح ناري «فرد روسي» و2 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف، وكميات كبيرة من الحشيش والشابو.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

