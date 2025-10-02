أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يعلن قائمته لانتخابات الأهلي ومنصور نائبا.. كاف يكشف موعد وحكام السوبر الأفريقي.. صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري.

وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي والذي يجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارات بضم ثلاثة من نجومه الأجانب للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم خلال التجمع الدولي المقبل المقرر له الفترة من ٦ وحتى ١٤ أكتوبر الجاري، لخوض آخر مراحل تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة صورة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر خلالها بآثار جرح واضح في رأسه.

وقال مصدر داخل الأهلي إن الجرح الظاهر في رأس الخطيب ليس جديدا.

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة اليوم الخميس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وكان لاعبو الزمالك قد أبدوا غضبهم خلال الأيام الماضية من تأخر صرف مستحقاتهم رغم تصدر الفريق لجدول مسابقة الدوري الممتاز وتقديمه عروضا قوية.

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي والذي يجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

انتهت مباراة روما ضد ليل بنتيجة 0/1 للفريق الفرنسي، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل هارالدسون هدف فريق ليل في شباك روما في الدقيقة 6 من زمن المباراة.

فاز فريق فنربخشة التركي، على نظيره نيس الفرنسي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سوكرو ساراكوجلو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ثنائية فريق فنربخشة اللاعب كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 3 و25، بينما جاء هدف نيس عن طريق كيفين كارلوس في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن التشكيل المثالي للجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت منافساتها مساء أمس الأربعاء.

ونجحت 6 فرق فقط في تحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية وهي، بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وأرسنال وكاراباج أجدام.

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو فتح الباب أمام إمكانية توليه قيادة نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة.

ويبحث اتحاد جدة السعودي عن مدير فني جديد يقود الفريق في الاستحقاقات المقبلة، بعد تراجع النتائج والحاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق محليًا وقاريًا.

وافق المدرب الإيطالي فابيو كانافارو شفهيًا على تولي منصب المدرب الجديد لمنتخب أوزبكستان كجزء من كأس العالم 2026، وفقا لما أعلن عنه فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا.

وتم الاتفاق على شروط العقد مع توقع مراجعة الوثائق الرسمية وتوقيعها خلال 24 ساعة، بين فابيو كانافارو ومنتخب أوزبكستان الذي سيشارك في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه.

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، أمام نظيره ماجديبورج الألماني بنتيجة (32-23)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية “سوبر جلوب”، المقامة حاليا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

