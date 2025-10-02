الخميس 02 أكتوبر 2025
مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الخطيب
الخطيب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة صورة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر خلالها بآثار جرح واضح في رأسه. 

وقال مصدر داخل الأهلي إن الجرح الظاهر في رأس الخطيب ليس جديدا، بل هو أثر العمليات الجراحية التي خضع لها رئيس الأهلي على مدار السنوات الماضية، ضمن رحلته العلاجية للتخلص من الورم الذي عانى منه.

قائمة الخطيب 

وأعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري.

 وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

