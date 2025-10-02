الخميس 02 أكتوبر 2025
رياضة

ياسين منصور نائبا، الخطيب يعلن قائمته الانتخابية رسميا

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري.

 وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

الأهلي محمود الخطيب اخبار الأهلي

