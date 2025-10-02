الخميس 02 أكتوبر 2025
رياضة

الدوري الأوروبي، روما يخسر من ليل 0/1 وحارس الفريق الفرنسي يتصدى لـ3 ضربات جزاء

انتهت مباراة روما ضد ليل بنتيجة 0/1 للفريق الفرنسي، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل هارالدسون هدف فريق ليل في شباك روما في الدقيقة 6 من زمن المباراة، وتصدى بيركي أوزر حارس ليل لـ3 ضربات جزاء منهم اثنين من اللاعب دوفبيك وواحدة من سولي بعد أن قرر حكم المباراة إعادة الركلة المُهدرة الأولى مرتين لتقدم الحارس عن خط المرمى.

تشكيل روما ضد ليل

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الوسط: محمد زكي شيليك، ماريو هرموسو، إيفان نديكان.

خط الوسط: ويسلي، كريستانتي، نائل العيناوي، تسميكياس.

خط الهجوم: سولي، فيرجسون، بيليجريني.

تشكيل ليل أمام روما

حراسة المرمى: بيركي أوزر.

خط الدفاع: مونييه - عيسى ماندي - شانسيل مبيمبا - فيردونك.

خط الوسط: كوريا - نبيل بن طالب - أيوب بوعدي - أسامة صحراوي.

خط الهجوم: هارالدسون - أوليفييه جيرو.

