مبابي يقود التشكيل المثالي للجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن التشكيل المثالي للجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت منافساتها مساء أمس الأربعاء.

التشكيل المثالي للجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا

6 أندية بالعلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

ونجحت 6 فرق فقط في تحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية وهي، بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وأرسنال وكاراباج أجدام.

نتائج الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ2 كالتالي:

أتالانتا (2) - (1) كلوب بروج

نادي كايرات (0) - (5) ريال مدريد

جالاتا سراي (1) - (0) ليفربول

تشيلسي (1) - (0) بنفيكا

أتلتيكو مدريد (5) - (1) فرانكفورت

إنتر ميلان (3) - (0) سلافيا براج

مارسيليا (4) - (0) أياكس أمستردام

نادي بافوس (1) - (5) بايرن مينونيخ

جليمت (2) - (2) توتنهام

سان جيلواز (0) - (4) نيوكاسل

كاراباج أجدام (2) - (0) كوبنهاجن

بروسيا دورتموند (4) - (1) أتلتيك بلباو

أرسنال (2) - (0) أوليمبياكوس

فياريال (2) - (2) يوفنتوس

موناكو (2) - (2) مانشستر سيتي

باير ليفركوزن (1) - (1) آيندهوفن

نابولي (2) - (1) سبورتنج لشبونة

برشلونة (1) - (2)  باريس سان جيرمان

 

دوري ابطال اوروبا يويفا الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الاتحاد الاوروبي

